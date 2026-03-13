記者会見する大谷＝12日、マイアミ（ゲッティ＝共同）【マイアミ共同】ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表の大谷翔平が12日、決勝トーナメントを控えてマイアミで記者会見に臨み「シーズン中通り、ルーティンをやりたい。まずは（準々決勝の）ベネズエラ戦に集中したい」と意気込みを語った。14日（日本時間15日）に対戦するベネズエラには、大リーグの主力選手がそろい「レベルは高い」と警戒。一方で、試合