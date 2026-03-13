Samsungの最新フラッグシップ機「Galaxy S26 Ultra」の背面カメラは、前モデルのS25 Ultraと数値の上ではほとんど変わりありません。しかし、実際に撮影テストを行った結果、低照度性能とスキントーンの再現性が向上していると報告されています。 ↑カメラの性能は数値以上（画像提供／Samsung）。 根拠となっているのは、カメラの厳格な評価で知られるフランスのDxOMark社が実施した比較検証です。同機関の初期テストの結果