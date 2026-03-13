西武のドラフト１位・小島大河捕手（２２）＝明大＝が１３日・ロッテ戦（ＺＯＺＯ）から１軍に合流する。今春は宮崎・南郷の１軍キャンプスタートを決めるも、最終日の２月２３日に右太もも裏に違和感を訴え２７日にファームに合流。３月８日に実戦復帰を果たしていた。この日はファームの選手に交じってカーミニークで練習。離脱してからの約２週間を「長かったような短かったような。実戦が少ない分、基礎の部分で守備練習だ