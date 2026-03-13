ドバイワールドCの招待を辞退した前走・東京大賞典2着のミッキーファイト（牡5＝田中博）は、かしわ記念（5月5日、Jpn1、船橋1600メートル）を目指すことになった。12日、田中博師は「オーナーサイドと協議した結果、かしわ記念に行くことになりました」と説明した。船橋では昨年11月のJBCクラシック（Jpn1）を優勝している。昨年7月の帝王賞（大井）を含め、3度目のJpn1優勝に挑む。