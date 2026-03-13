24年天皇賞・春を制したテーオーロイヤル（牡8＝岡田、父リオンディーズ）が引退することが分かった。12日、管理する岡田師が発表した。今後は北海道浦河町のイーストスタッドで種牡馬入りする予定。岡田師は「復帰へ向けて調整を進めていましたが、繋靱帯（けいじんたい）炎を再発していることが分かりました。年齢的な部分も考えてオーナー、牧場と相談して引退を決めました。あす（13日）退厩します」と明かした。24年ダ