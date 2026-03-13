【ニューヨーク共同】12日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は大幅続伸した。指標の米国産標準油種（WTI）の4月渡しの終値は前日比8.48ドル高の1バレル＝95.73ドルで、終値としては約3年半ぶりの高値を付けた。