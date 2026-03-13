俳優・高橋一生が主演するテレビ朝日系ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（4月14日初回拡大SP毎週火曜後9：00）に俳優・鈴鹿央士が出演することが発表された。鈴鹿は、高橋演じる新興IT企業の社長・根尾光誠の右腕となる若きエリート役に挑む。【写真】全然違う！一人二役を演じる高橋一生高橋が演じる主人公・根尾光誠は、“時代のカリスマ”と称される新興IT企業の社長。超勝ち組だったが、何者かに階段で突き落と