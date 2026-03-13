北海道・千歳警察署は2026年3月12日、無免許過失運転致傷の疑いで札幌市に住む無職の男（25）を現行犯逮捕しました。男は12日午後6時20分ごろ、無免許の状態で恵庭市柏陽町3丁目の市道で乗用車を運転し、別の乗用車に追突する事故を起こし、運転していた地方公務員の女性（23）にけがをさせた疑いが持たれています。12日午後6時20分ごろ、「車両同士の交通事故が発生した」と乗用車を運転していた地方公務員の女性から警察に通報が