韓国の運命を変えた打席に立ったムン・ボギョン(C)Getty Imagesチームの“勝利”に徹した行動は、一部で称賛され、そしてまた一部からは猛烈な批判を浴びた。3月9日に東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組のオーストラリア代表戦で、韓国代表の主砲ムン・ボギョンが奪われた三振は小さくない話題となった。【動画】ウイニングボールを掴み、歓喜爆発の韓国代表ムン・ボギョンを見る特