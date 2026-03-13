22年豪コーフィールドCなどG1通算16勝を誇るマイケル・ディー（29＝オーストラリア）が短期騎手免許を取得し、今週から4月12日まで日本で騎乗する。2年連続2度目の来日。金鯱賞ではヴィレム（牡5＝藤原）とコンビを組む。昨年、NHKマイルC3着（12番人気チェルビアット）、宝塚記念3着（10番人気ジャスティンパレス）などの人気薄を好走させた豪の剛腕が“昨年以上”を誓った。穴党を歓喜させた豪の剛腕が今年も日本にやって来