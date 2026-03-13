人馬一体の走りで再び、タイトルをつかみ取る。古川吉洋（48）はシェイクユアハートと23度目のコンビ。6歳になったパートナーには3歳夏から手綱を取り、昨年12月には中日新聞杯で待望の重賞初制覇に導いた。今年初戦の京都記念は4着。G2でも0秒4差と崩れず、地力強化をアピールした。鞍上は「道中もスムーズで直線も手応えは良かったけど、少し伸び負けた。適性の距離より長かったのかも」と振り返った。鞍上は96年デビューで