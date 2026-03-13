【競馬人生劇場・平松さとし】今週末、中山競馬場ではスプリングS（G2）が行われる。クラシック3冠の第1弾、皐月賞（G1）へ向けた前哨戦であり、3冠馬ナリタブライアンや、後にG1を7勝するキタサンブラックなど、歴代の勝ち馬には名馬の名が並ぶ。まだ昭和だった1987年、このレースを制したのがマティリアルだ。馬主の和田共弘氏（故人）は、シンボリ牧場のオーナーとしても知られる昭和を代表するホースマン。多くの持ち馬に