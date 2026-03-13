4日付で厩舎を開業した平岩大典師（42）が日曜中山6Rのタイキインドラで初陣に挑む。競馬学校を卒業後、英国とアイルランドで研さんを積んだ国際派トレーナー。調教師試験合格から約1年3カ月。待望の初戦を前に「初出走でも気負うことはない。一日一日がトライアンドエラーの繰り返し。日々、最善を尽くして結果がどうなるかなのでね」と冷静な口ぶりで語った。送り出すタイキインドラは調教助手を務めた大竹厩舎からの転厩馬