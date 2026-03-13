日本サッカー協会は１２日、都内での理事会で次期役員予定者などを決議し、理事では宮本恒靖会長、岡田武史副会長らが留任。昨年１０月に契約解除された影山雅永氏の後任で、３月末で任期満了だった山本昌邦技術委員長は続投となった。佐々木則夫氏が務めていた女子委員長は、女子日本代表「なでしこジャパン」のコーチ経験がある今泉守正副委員長が昇格する。２９日の評議員会、理事会を経て正式決定する。