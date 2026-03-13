◆オープン戦ソフトバンク０―１巨人（１２日・みずほペイペイ）競争を見極める勝負の遠征６試合が終了した。阿部慎之助監督（４６）は１４日の本拠地初戦となる日本ハム戦（東京Ｄ）で開幕を見据えたメンバーで臨みたいとの意向を示していた中で、リチャードが１１日に死球で左手骨折。全治１か月前後とみられ、２７日の開幕戦、阪神戦（東京Ｄ）の出場が厳しくなった。「他の選手にチャンスが回ってくるはずなのでね。それで