阪神のドラフト1位・立石正広内野手（22＝創価大）は17日からのファーム西地区・オリックス戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）での実戦デビューが濃厚となった。1月に発症した右脚の肉離れで出遅れていた黄金ルーキーについて、藤川球児監督（45）は開幕1軍の可能性を否定しなかった。体の動きはもう「リハビリ」のそれではない。立石はシートノックで三塁を守り、軽快なフットワークを見せた。これまでに左翼でもボールを追って