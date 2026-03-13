阪神のドラフト3位・岡城が思い出の地でもアピールだ。14日からの広島2連戦にも同行予定。小学6年時にはマツダスタジアムでプレーした経験がある。「少年野球の中国大会で、一回だけ試合をしました。（広島でのプレーは）それ以来です」岡山県出身の22歳は敵地を想定し、個別練習では外野でノックを受けた。中堅方向から放たれた白球を左翼の位置で捕球。「（広島の球場は）太陽（と打球）が結構かぶる。そういう意識でやって