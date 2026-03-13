オープン戦打率.304と好調を維持する若虎・中川が、開幕左翼へ猛チャージをかける。甲子園でのオープン戦5試合を終え、14日からの広島2連戦、17日からのロッテ2連戦は敵地。「今まで通りシンプルに」と語る背番号68は、マツダスタジアムでは昨季7打数4安打。好相性を味方につけたアピールを期し「（状態の）浮き沈みをなくして、どこの球場でも思い切りの良さをなくさないように」と意気込んだ。