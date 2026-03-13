「大相撲春場所・５日目」（１２日、エディオンアリーナ大阪）平幕隆の勝が阿武剋を突き落とし、５連勝とした。師匠の湊川親方（元大関貴景勝）がテレビ解説を務める前で、新たな指導方針の成果を発揮した。勝ちっ放しは義ノ富士を寄り切った関脇高安と２人。横綱豊昇龍は美ノ海をすくい投げで退けて４勝目。綱とりの大関安青錦は藤ノ川を押し出して３勝目。大関琴桜は若隆景に寄り切られ、２敗目を喫した。支度部屋でニッコ