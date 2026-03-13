阪神・高橋は、14日広島戦（マツダ）での先発が濃厚となった。甲子園でキャッチボールや中距離ダッシュで汗を流した左腕は「（広島は）打線がつながったら、どこまでもつながるイメージ。しっかり自分の投球ができるように」と赤ヘル軍団を警戒した。前回登板した7日ソフトバンク戦では3回1安打無失点と盤石の内容。28日の開幕2戦目・巨人戦での出陣へキバを研いでいく。