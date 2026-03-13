「大相撲春場所・５日目」（１２日、エディオンアリーナ大阪）綱とりの大関安青錦は藤ノ川を押し出して３勝目。安青錦が連敗を免れ、白星を先行させた。稽古をよく行う藤ノ川に「こんな動きはなかった。落ち着いて取れた」と、カエルのように跳び上がる立ち合いを繰り出されるも、慌てず左を抱えて右を差し、蹴手繰りにも動じず押し出した。３勝２敗の序盤戦を「体の動きは悪くないけれど慣れていない」と語った。その不慣れ