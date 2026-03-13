◇教育リーグ阪神4―3オリックス（2026年3月12日SGL尼崎）阪神・村上は教育リーグのオリックス戦（SGL）に先発し、5回5安打1失点と好投。チェンジアップやカットなど全球種を試しながら、一球ずつ感覚を確かめた。「最後失点してしまったけど、投げきることができたので良かったんじゃないかな」走者を背負いながらも、4回までは無失点投球。5回は四球からピンチを招き、1点を献上したが最後まで粘り強く投げた。ツー