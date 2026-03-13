阪神・伏見が総仕上げに入る。14日からの広島、ロッテ戦は敵地開催の4試合。現在は坂本が侍ジャパンの一員としてWBCに出場中だ。正捕手が猛虎に帰還すれば即オープン戦に出場する見込み。そのため、新戦力が実戦調整の場で味方投手陣をチェックできる時間は残りわずかだ。「（オープン戦で同一リーグと対戦できることは）いい機会。球場も、相手の選手も含めて知れる。（今後も）バッテリーとしての精度を高めていくことはやっ