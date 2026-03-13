「大相撲春場所・５日目」（１２日、エディオンアリーナ大阪）勝ちっ放しは義ノ富士を寄り切った関脇高安と隆の勝の２人。横綱豊昇龍は美ノ海をすくい投げで退けて４勝目。綱とりの大関安青錦は藤ノ川を押し出して３勝目。大関琴桜は若隆景に寄り切られ、２敗目を喫した。３６歳の高安が５連勝。踏み込んで左を差し、がっちり上手も取って力強く寄り切った。ホープの義ノ富士を問題にせず「立ち合いから流れが良かった。理想