◇教育リーグ阪神4―3オリックス（2026年3月12日SGL尼崎）阪神は12日、春季教育リーグでオリックスに4―3で勝利した。2年連続の開幕投手を担う阪神・村上頌樹投手（27）は5回5安打1失点と好投。打っては嶋村麟士朗捕手（22）が適時打を含む2打数2安打をマークするなど、存在感を示した。ドラフト1位・立石正広内野手（22＝創価大）についても言及した。以下は平田2軍監督との一問一答。――先発の村上は貫禄の投球「