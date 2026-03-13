「オープン戦、楽天１−２日本ハム」（１２日、草薙総合運動場野球場）先発転向を目指す楽天・西口直人投手が初回に３安打２失点。二回以降は変化球主体の投球で立ち直ったが、５回４安打２失点だった。「初回に３４球ぐらい投げてしまって、その後の出力が落ちてしまった」と猛省。「次、投げるチャンスをいただけるんだったらアピールしたい」と話したが、三木監督は次回登板について「どうだろう？考えます」と明言を避け