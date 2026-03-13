【阪神・藤川監督語録】▼求む、才木スピリット（花粉が）ちょっとピリピリしますよね、目とか、肌とかね。才木も根性で治すって言ってましたし。心強いですよね（笑い）。感覚がぶっ壊れている選手は。そういう強い選手を求めてますけどね。▼ゴールはまだ先（14日に）ファームが開幕して、その後SGLでもゲームが続くので全ての試合を使って。チームは開幕がゴールじゃない。開幕からまたつくり上げていくので、これは