「オープン戦、楽天１−２日本ハム」（１２日、草薙総合運動場野球場）投手王国にまた一人ローテ候補が台頭した。日本ハム新外国人のサウリン・ラオ投手が最速１５２キロを計時して４回３安打１失点。初回に１失点したが、二回以降は内野安打１本に抑えた。「立ち上がりは苦しかった部分はあったが、次の回以降は切り替えて打者との対戦に集中できて、ゾーン内で勝負ができた」と振り返った。「投手コーチからは『いい登板