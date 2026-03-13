◇教育リーグ阪神4―3オリックス（2026年3月12日SGL尼崎）開幕1軍をくっきりと視界に捉えた。阪神・嶋村は教育リーグのオリックス戦（SGL）に「5番・捕手」で先発出場。初回の適時打を含む2安打1打点と猛アピールに成功した。「今日は見方と間合いが良かったかなと思う。（1打席目は）変化球を2球続けられたけど、しっかり対応した」名前がコールされると、ひときわ大きな声援に包まれた。初回2死二塁で迎えた1打席目