阪神の藤川球児監督が「勝ちパターン」の早期固定を否定した。「開幕までと開幕してからでは、また動きますから。昨年の春先も好不調があった」守護神は岩崎で決定的。7、8回はモレッタと及川のいずれかが有力ながら、打者の左右との相性や状態を見極めてベストな解を導き出す構え。工藤、木下ら「右の速球派」の台頭の余地も残す。左アキレス腱断裂で長期離脱した石井の穴を焦らず埋める。