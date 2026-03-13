「オープン戦、ＤｅＮＡ０−４広島」（１２日、横浜スタジアム）守護神奪還を目指すＤｅＮＡ・山粼康晃投手が九回から登板し、１回を無安打無失点、２奪三振。菊池を左飛に打ち取るなど３人で仕留め「実績ある選手に、打球の反応とか見られたのは非常に収穫」と納得の表情を浮かべた。佐藤啓に対しては、外角いっぱいの１４８キロ直球で見逃し三振を奪い、「目指すべきポジションに戻ることが今の僕の目標。ここは譲れ