北海道・函館中央警察署は2026年3月12日、窃盗の疑いで自称・函館市に住む、自称・クロスワードパズル作家の男（68）を逮捕したと発表しました。男は12日午後4時ごろ、函館市内のコンビニでウイスキー1本（販売価格2200円）を盗んだ疑いが持たれています。12日午後4時ごろ「酒を盗んだものを捕まえました」とコンビニの店員から110番通報がありました。警察によりますと、男が服のポケットにウイスキーを隠した