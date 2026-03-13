札幌市東区の国道で、「あおり運転」とみられる危険な行為の瞬間をドライブレコーダーが捉えていました。目撃した男性が当時の状況を語りました。３月７日、札幌市東区の国道２７４号です。後ろを走る黒い乗用車が動き出した次の瞬間。突然、左右に大きく揺れる危険な蛇行運転を始めます。さらに、車通りの多い交差点で猛スピードのまま右側から追い抜き、前方に強引に割り込みました。割り込まれた男性は…（目