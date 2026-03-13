札幌・南警察署は2026年3月11日、窃盗の疑いでベトナム国籍の自称・札幌市に住む、自称・土木作業員の男（25）を逮捕したと発表しました。男は2025年7月13日午後3時20分ごろ、札幌市南区の商業施設でトリートメントローションオイルなど化粧品30点（販売価格合計8万7890円）を盗んだ疑いが持たれています。2025年7月13日午後6時20分ごろ「盗難被害にあったので来てほしい」と店舗従業員から警察に通報がありました。警