◇大相撲春場所5日目（2026年3月12日エディオンアリーナ大阪）綱獲りの崖っ縁に立たされている安青錦が、大事な一番を物にした。初顔合わせの藤ノ川戦。左で相手の右を抱え込むと、下からあてがいながら一気に押し切った。2横綱を撃破している新鋭に力の違いを見せつけた。今場所は肩周りの筋肉と下半身が太くたくましくなった。ただその分、体が重くなって下半身の動きが硬くなった感じがする。序盤戦を見る限り先場所ま