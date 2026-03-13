「春季教育リーグ、阪神４−３オリックス」（１２日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）右脚の肉離れで別メニュー調整中の阪神ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が、早ければ１７日から始まる２軍・オリックス３連戦（ＳＧＬ）で、プロ入り後初めて公式戦に出場する可能性が高まったことが１２日、分かった。この日、教育リーグ・オリックス戦に３戦連続でベンチ入り。藤川球児監督（４５）は開幕１軍の可能性について