◇大相撲春場所5日目（2026年3月12日エディオンアリーナ大阪）隆の勝が阿武剋を突き落とし、初日から5連勝とした。立ち合いから右喉輪で押し込む完勝。「喉輪は自分の武器。押せているし、調子がいいと感じる」と手応えを語った。今場所から部屋の師匠が湊川親方（元大関・貴景勝）に代わった。新師匠からの指示「悔いなく、気合を入れて取って」を体現する土俵にできている。