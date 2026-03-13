◇大相撲春場所5日目（2026年3月12日エディオンアリーナ大阪）綱獲りの大関・安青錦（21＝安治川部屋）は平幕・藤ノ川（21＝伊勢ノ海部屋）を押し出しで下し、連敗を阻止した。2日連続で金星獲得の若武者を撃破。新三役に昇進した昨年秋場所以降、連敗は一度もなく、3勝2敗で序盤を乗り切った。横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）は平幕・美ノ海（32＝木瀬部屋）をすくい投げで下し、1敗をキープ。勝ちっぱなしは関脇・高安（36＝