「春季教育リーグ、阪神４−３オリックス」（１２日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）もうすぐ見納めになる「１２８」のユニホーム姿で、もはや貫禄すら漂う活躍だ。阪神・嶋村麟士朗が支配下登録後、初安打での初打点を含む２安打を放った。藤川監督も視察に訪れた試合で、今最もノリに乗る若虎が躍動した。ファンから大歓声で迎えられた第１打席でいきなり魅せた。初回、１点を先制し、なおも２死二塁。「今日はボールの見方と