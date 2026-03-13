「第3回ネクストスター東日本」が12日、船橋競馬場で行われた。6番人気のメイクセンスが直線で鮮やかに抜け出して快勝。重賞初制覇を飾った。単勝オッズが拮抗（きっこう）する混戦ムードも終わってみればメイクセンスの強さだけが光った。道中は先頭集団から少し離れた4番手のイン。4コーナーで内ラチ沿いを上昇すると、直線入り口で瞬時に先頭に躍り出る。直線半ばで外から迫ってきたアトレーヴフェイスを突き放すと、最後は