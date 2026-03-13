使われていない物件を生かして事業計画を考える新潟市の『リノベーションスクール』。その受講生が築100年の建物を活用し、複合施設をオープンさせます。地域の趣を生かす新事業が新潟市に新たな風を吹き込みます。 ■元理容室をリノベーション！“お米”テーマの複合施設オープンへ 萬代橋のたもとにある新潟市中央区花町。ここで大正時代に建てられた元理容室が今回のリノベーショ