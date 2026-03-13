阪神・藤川球児監督（４５）が１２日、柔軟な起用で“鉄壁救援陣”を作り上げる考えを示した。昨季に続き岩崎の抑え起用を明言しているが、守護神へとつなぐ“七回＆八回の男”については「固定されているものではない。１年で揺れ動いていくもの」と流動的だ。その役目を担った石井を欠く中、昨季両リーグ最多６６登板の及川や「生粋のリリーバー」と評する新外国人・モレッタが筆頭候補。湯浅、桐敷ら勝ちパターン経験者も着