◇大相撲春場所5日目（2026年3月12日エディオンアリーナ大阪）藤ノ川が安青錦戦で奇襲を仕掛けた。立ち合いで踏み込まず、立ち上がってから沈み、差しにいくフェイント。業師で知られる舞の海の映像を見て臨んだそうで「作戦失敗しましたね。入り切れなかった。相手の圧力に辛抱をし切れなくなった」。場所前に稽古を重ね「実力が違う」と実感して、考えた奇策は不発。両横綱に続く大関戦の勝利はならなかった。