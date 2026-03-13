◇大相撲春場所5日目（2026年3月12日エディオンアリーナ大阪）高安が義ノ富士を寄り切って5連勝とした。立ち合いで左四つに組み止め、右上手も引いて寄り切る完勝。「理想の相撲。流れが良かった」と自賛した。昨年名古屋場所が新入幕でまだ負け越しがない新鋭とこれで4戦全勝。場所前に36歳の誕生日を迎えたベテランが存在感を発揮し、支度部屋では報道陣に取り囲まれた。「こんなに集まってもらっても仕方ない」。余裕の