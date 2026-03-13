「春季教育リーグ、阪神４−３オリックス」（１２日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）２年連続の阪神開幕投手が決まっている村上頌樹投手が、先発して今春の実戦最長となる５回を投げ１失点にまとめた。変化球の精度を上げて開幕に備える。５安打を打たれながら、要所はきっちり締めた。「イニングが伸びた時にどうなるかを感じながら」と全球種の仕上がりを確認。カットボールで２死球を与え「まだうまくコントロールできていな