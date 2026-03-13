【経済指標】 ＊米貿易収支（1月）21:30 結果-545億ドル 予想-660億ドル前回-729億ドル（-703億ドルから修正） ＊米住宅着工件数（1月）21:30 結果147.8万件 予想134.1万件前回138.7万件（140.4万件から修正） ＊建設許可件数（1月）21:30 結果137.6万件 予想141.0万件前回145.5万件 ＊米新規失業保険申請件数（3月7日週）21:30 結果21.3万人 予想21.5万人前回21.4万人（21.3万