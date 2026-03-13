◆オープン戦ソフトバンク０―１巨人（１２日・みずほペイペイ）巨人のドラフト３位左腕・山城京平投手（２２）＝亜大＝が先発し、強打のソフトバンク打線を相手に５回３安打無失点の快投を披露。開幕ローテ入りを猛アピールした。＊＊＊山城は上げた右足を、投げる時に、もう一度、内側に入れてから投じる。腕の位置もスリークオーターより若干下で、体より少し遅れて出てくる。打者からすれば球が見えにくく、タイミ