中日・井上監督が12日、名古屋市内で後援会主催の激励会に出席し、11年以来15年ぶりのリーグ優勝へ意気込みを示した。「目標は勝つこと。“井上、また大きなことを言っているな”と思われるかもしれませんが、今年は、てっぺんを獲りにいきます」言葉の端々から強い決意がにじみ出た。愛知県の大村秀章知事ら関係者約200人から激励を受け、力強く“奪冠”を宣言した。投手陣は、侍ジャパンとしてWBCに挑む高橋宏と金丸を両輪