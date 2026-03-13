タレントの松本明子（59）が12日放送の日本テレビ系「見取り図の間取り図ミステリー」（木曜後10・00）に出演し、実家じまいについて語った。松本はお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春とともに岐阜県の築100年の古民家に住む夫婦を取材。敷地400坪の家を、前所有者が自治体や地域団体に譲渡した「寄付物件」のため28万円で手に入れたとし、番組では空き家を持っていると、固定資産税や管理の手間、費用がかかるため、寄付物