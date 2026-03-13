◇オープン戦広島4―0DeNA（2026年3月12日横浜）今季から先発に挑む広島・栗林が開幕ローテーション入りへ前進した。DeNA戦に先発し、球数57球で5回を5安打、無四球無失点の快投。5つの三振を奪い、「まずは結果が出て良かった。フォークで空振りが取れたのが良かった」と安堵（あんど）した。「先発して3者凡退が一度もなかった」ものの、初回を打者3人で料理してリズムに乗った。5回は1死から3連打を許しても動じず、